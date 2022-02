Duitsland, Frankrijk en Polen roepen Rusland op spanningen te verminderen: “Gezamenlijk doel is oorlog in Europa te voorkomen”

Ambassa­deur in ons land: “Rusland is niet bereid om eindeloos te praten”

Ook Rusland zit niet te wachten op een oorlog in Oekraïne, maar Moskou is niet bereid om eindeloos te praten. Dat heeft Alexander Tokovinin, de Russische ambassadeur in ons land, verklaard in de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen in de Kamer.

8 februari