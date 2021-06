Duitsland evacueert gewonde militairen uit Mali

Meer dan 2.000 mensen in Mumbai krijgen zoutoplos­sing in plaats van vaccin

25 juni In de Indiase miljoenenstad Mumbai hebben meer dan 2.000 mensen valse vaccins tegen het coronavirus gekregen. Dat gebeurde in niet-toegelaten tijdelijke centra, georganiseerd door oplichters, meldt de Indiase politie vrijdag. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de slachtoffers naar alle waarschijnlijkheid een zoutoplossing kregen, in plaats van een echt vaccin.