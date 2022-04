Duitsland en Oekraïne onderscheppen Russische communicatie: “Dood ze allemaal, verdomme! Burgers, iedereen, dood ze allemaal!”

In Duitsland was het de Bundesnachrichtendienst (BND) die over de radio hoorde hoe Russische soldaten de wreedheden bespraken die ze burgers wilden aandoen. Dat meldt ‘Der Spiegel’. Het zou vermoedelijk gaan om Russische troepen die Boetsja bezetten, waar een bloedbad werd aangericht. Beelden van dode burgers in de straten gingen afgelopen weekend de wereld rond en riepen internationaal afschuw op.

Volgens de BND bespraken de Russische troepen hoe ze soldaten en burgers eerst ondervroegen en dan doodschoten. Op basis van de communicatie zouden mogelijk zelfs enkele omgekomen burgers geïdentificeerd kunnen worden. Zo bespraken enkele soldaten hoe iemand van zijn fiets geschoten werd. Op beelden uit Boetsja is inderdaad iemand te zien die neergeschoten werd terwijl hij aan het fietsen was. Het is op dit moment echter niet zeker of het effectief om dezelfde persoon gaat.

Twee gesprekken

De Duitsers zouden in totaal twee gesprekken onderschept hebben en daarnaast over satellietbeelden beschikken die de betrokkenheid van de Russische troepen in de moorden op burgers in Boetsja zouden aantonen. Die beelden zouden ook inzicht kunnen geven in wreedheden die aangericht werden in andere steden ten noorden van Kiev, die in handen van de Russen zijn geweest.

Een beeld uit Boetsja. Een man ligt dood naast zijn fiets.

De Russen ontkennen elke betrokkenheid bij de moordpartij in Boetsja. Ze zeggen dat die pas gebeurde toen hun troepen al weg waren en noemen het verhaal een “hoax”. Dat werd door satellietbeelden en beeldmateriaal van ter plaatse echter al ontkracht. Ook volgens de BND waren dus Russische soldaten bij het bloedbad betrokken en ging het niet om willekeurige moorden. Er zou een duidelijk strategie gevolgd zijn.

Hoe de Duitsers de Russische gesprekken precies konden onderscheppen, is niet duidelijk. Eerder bleek wel al dat de Russische troepen onbeveiligde communicatiemiddelen gebruikten, waaronder smartphones, omdat hun eigen hoogtechnologische communicatienetwerk in Oekraïne niet werkt.

De ravage in Boetsja in enorm.

Ook de Security Service of Ukraine (SSU) zou radiocommunicatie van de Russische bezetter onderschept hebben en ook daarop zou te horen zijn hoe burgers niet gespaard werden, in tegenstelling tot wat Rusland beweert. “Dood ze allemaal, verdomme! Burgers, iedereen, dood ze allemaal!”, is te horen op een geluidsfragment dat de SSU dinsdag deelde. Aan het woord zou een Russische commandant zijn die zijn eenheid toespreekt tijdens de belegering van de havenstad Marioepol, waar ook een kraamkliniek werd gebombardeerd.

Klagen

Op hetzelfde geluidsfragment is te horen hoe de Russen klagen over een overmacht aan Oekraïense troepen. Volgens de SSU zouden ze onrealistische cijfers gebruiken uit angst en om hun verliezen te rechtvaardigen. “Hun groep, 150.000... En wij, als we met 3.000 zijn zal het veel zijn... Ze zijn links, rechts, ze omsingelen ons.”

