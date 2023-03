Duitsland en Europese Commissie worden het dan toch eens over verbod diesel- en benzinewagens

5 kinderen verdwalen in riool in New York, brandweer deelt opvallende 911-audiofrag­men­ten van redding: “Roepen, jongens! Ze horen jullie!”

Vijf Amerikaanse kinderen hebben in Staten Island, New York, een veel groter en spannender avontuur dan gewenst beleefd. Of beter... ónder Staten Island. De vijf jongens waren al spelend in een tunnel gekropen en steeds verder op ontdekking gegaan, maar raakten totaal verdwaald. Gelukkig konden ze na ongeveer een halfuur gered worden. De brandweer van New York deelde opvallende audiofragmenten van het 911-telefoontje tussen één van de kinderen en een dispatcher. “Wáár zitten jullie vast?!”