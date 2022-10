Duitsland, Denemarken en Zweden richten onderzoeksteam op na lekken Nord Stream

In een interview met de krant Bild am Sonntag kondigt Faeser aan dat ze een akkoord heeft met haar Zweedse en Deense ambtgenoten om "een gemeenschappelijk onderzoeksteam in het kader van de EU-wetgeving op te zetten". Het team zal beroep doen op de expertise van "de marine, de politie en de inlichtingendiensten", zei de minister. Volgens Faeser "wijst alles op een daad van sabotage".

Gisteren had Faeser al gezegd dat Duitsland in overleg met Zweden en Denemarken de patrouilles op de Baltische Zee gaat opvoeren. Vandaag voegde ze toe dat de Duitse veiligheidsdiensten ook "met verhoogde waakzaamheid" zullen toezien op de kritieke energie-infrastructuur in eigen land. Er is volgens haar momenteel wel geen concrete informatie over bedreigingen voor Duitse sites.

Zijn de leidingen gesaboteerd?

Sinds maandag zijn vier lekken ontdekt in de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Onder water hadden minstens twee explosies plaatsgevonden. Alle blikken zijn gericht op Rusland, dat elke verantwoordelijkheid voor de explosies ontkent en met beschuldigende vinger naar het Westen wijst.

De lekken in de pijpleidingen en de bescherming van de kritieke infrastructuur in de Europese Unie zal volgende week ook ter sprake komen tijdens een informele top van de staatshoofden en regeringsleiders in Praag. Dat heeft de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vandaag aangekondigd na een onderhoud met de Deense premier Mette Frederiksen.