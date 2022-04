Duitsland biedt vanaf september vaccin aan dat aangepast is aan omikronvariant

Emmanuel Macron belooft premier die “direct verantwoor­de­lijk is voor ecologi­sche planning”

Als Emmanuel Macron herkozen wordt als president van Frankrijk dan komt er een eerste minister die “direct verantwoordelijk is voor ecologische planning”. Het is de bedoeling dat Frankrijk twee keer sneller de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen. Dat heeft Macron zaterdag gezegd tijdens een verkiezingsmeeting in de Zuid-Franse stad Marseille.

16 april