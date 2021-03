Duitsland bezorgd over ‘derde golf’ door Britse variant coronavirus

Johnson & Johnson wordt ons ‘vaccin van de hoop’: alles wat u daarover moet weten

14:28 Het vaccin van Johnson & Johnson werd vandaag goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Belangrijk, want gezien één prik van het vaccin volstaat, kan het de Belgische en Europese vaccinatiestrategie in een stroomversnelling brengen. Het ‘vaccin van de hoop’ is gemiddeld 66 procent doeltreffend, maar veel breder getest - óók in Zuid-Afrika - en dat op het hoogtepunt van de pandemie. Alles wat u erover moet weten.