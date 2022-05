Duitsland bestelt 40.000 doses van vaccin tegen apenpokken, ook Frankrijk overweegt vaccinaties

Halve wereld streek neer in Antwerpen. En helaas ook het virus

Nadat er donderdagavond een eerste geval van het apenpokkenvirus opdook in ons land, is er intussen sprake van drie besmette personen. Het drietal woonde het fetisjfestival Darklands in Antwerpen bij, waar het virus rondging. “Er is reden om aan te nemen dat het virus is binnengebracht door bezoekers uit het buitenland”, reageert de festivalorganisatie.

