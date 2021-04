Duitsland beschouwt Nederland als hoogrisicogebied: negatieve coronatest vóór aankomst vereist

Brazilië maakt versneld graven leeg om duizenden corona­slacht­of­fers te kunnen begraven

2 april In Sao Paulo, de grootste stad van Brazilië, worden aan een sneltempo oude graven leeggemaakt om ze daarna opnieuw te kunnen vullen met de slachtoffers die er elke dag vallen door het coronavirus. Tot een derde van het dagelijkse aantal Covid-19-doden wereldwijd valt nu in Brazilië, en de begrafenisdiensten kunnen het tempo waarop ze mensen moeten begraven, niet volgen. Tot in de late uren worden elke dag opnieuw doden te ruste gelegd.