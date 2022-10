Duitsland bereikt akkoord over legalisering cannabis

De Duitse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de legalisering van cannabis, zo meldt het Duitse persagentschap DPA. Voortaan worden cannabis en de werkzame stof THC in ons buurland niet meer als verdovende middelen beschouwd.

Zo zou het voortaan toegelaten zijn om tot maximaal dertig gram wiet te kopen en te bezitten voor persoonlijk gebruik. Thuis zelf plantjes kweken wordt in beperkte mate toegestaan en de verkoop aan volwassenen in “gespecialiseerde winkels met een vergunning” en mogelijk ook in apotheken wordt mogelijk gemaakt.

De sector is er in ieder geval klaar voor. In januari draaide persagentschap AP een reportage over een ‘legale’ cannabisplantage, die hierboven te bekijken is.

Of er daadwerkelijk iets van in huis zal komen, is echter de vraag. Internationale en Europese wetgeving over cannabis zou kunnen botsen met de Duitse legaliseringsplannen. Het wettelijk kader zou slechts “beperkte mogelijkheden bieden om het project van de coalitie uit te voeren”, aldus een door het kabinet goedgekeurde kernpuntennota.

Volgens de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) gebruiken ongeveer vier miljoen volwassenen in Duitsland cannabis. Dat gaat gepaard met een grote zwarte markt en betrokkenheid van de georganiseerde misdaad, waar de regering van Bondskanselier Olaf Scholz nu tegen wil optreden.

Begin deze maand kondigde de Amerikaanse president Joe Biden in een videoboodschap aan dat duizenden Amerikanen veroordeeld voor cannabisbezit gratie zullen krijgen.

