Duitsland bereidt zich voor op ‘legale cannabis’: “Meer banen én meer belastingsinkomsten voor overheid”

Website Israëli­sche krant Jerusalem Post gehackt

De website van de Israëlische krant Jerusalem Post is deze nacht enkele uren lang gehackt. Waar de homepage van de krant te zien zou moeten zijn, werd een foto getoond van een hand met een rode ring. Uit de ring wordt een raket gelanceerd, waaronder in (slecht) Engels en Hebreeuws staat "dat we dichterbij zijn dan je denkt". Inmiddels is de website van de krant weer bereikbaar.

4:13