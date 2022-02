Duitsland bereid extra soldaten naar Baltische landen te sturen

ANALYSE. Terwijl iedereen kijkt naar Oekraïne, lijft Poetin stilletjes een ander buurland in

Volgende week beginnen de militaire manoeuvres waarvoor de Russen 30.000 manschappen in Wit-Rusland hebben gelegerd. Soldaten die ook kunnen dienen om Oekraïne binnen te vallen. Maar zelfs als dat niet gebeurt, gaat er een grote dreiging van uit. Want eigenlijk lijft Poetin daar nu al een buurland mee in, dat ook grenst aan de EU en nooit een vazal wou zijn. Dat het nu toch zover komt, is cynisch genoeg te wijten aan de zucht naar democratie. En dat kan ook elders gebeuren.

5 februari