“Bijna volledige Russische eli­te-brigade uitgescha­keld” bij mijnwer­kers­dorp­je in Donetsk: “Neerge­maaid als in een schiettent”

Het Russische leger is bij mislukte aanvallen op het dorpje Voehledar in het zuidoosten van Oekraïne bijna zijn voltallige 155ste Marinebrigade, een groep elite-eenheden van 5.000 soldaten, kwijtgeraakt. Dat zegt een Oekraïense commandant aan ‘Politico’. Videobeelden tonen hoe de Russen zich al wekenlang vastrijden in mijnenvelden rond het dorp, met desastreuze gevolgen. “De Oekraïners hoeven de aanvallers maar neer te maaien als in een schiettent”, stelt de veelgelezen oorlogsblogger Igor Girkin.