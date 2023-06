Duitsland beboet “Poetins fangirl” vanwege grove uitspraken: “Invasie van Oekraïne was nodig”

De Oekraïense Elena Kolbasnikova, die ook wel “Poetins fangirl” wordt genoemd, is in Duitsland veroordeeld tot een boete van 900 euro na pro-Russische uitspraken. De 48-jarige activiste had in interviews met Duitse media onder meer gezegd dat “Rusland geen agressor is” en dat de invasie van haar vaderland “nodig” was.

Dinsdag werd Kolbasnikova – die voor de rechtbank verscheen met een ster in de Russische kleuren op haar borst – veroordeeld tot een boete van 900 euro voor “het goedkeuren van criminele handelingen”. Kolbasnikova woont in Keulen en heeft de Oekraïense nationaliteit, maar ze hoopt zo snel mogelijk een Russisch paspoort te krijgen.

Volledig scherm Elena Kolbasnikova in de rechtbank van Keulen afgelopen dinsdag, met een ster in de kleuren van de Russische vlag op haar borst. © Getty Images

“Oekraïne bevrijden van nazi’s”

De pro-Russische activiste is een felbesproken figuur en wordt door Duitse media ook wel “de fangirl” van Vladimir Poetin genoemd. Kolbasnikova organiseerde al verschillende pro-Russische bijeenkomsten in Duitsland, en daarbij steekt ze haar liefde voor de Russische president niet onder stoelen of banken.

In een interview met ‘BILD TV’ in mei 2022 keurde de activiste de oorlog in Oekraïne goed. “Rusland is geen agressor, maar helpt de oorlog te beëindigen”, zei ze destijds. Kolbasnikova wil Oekraïne naar eigen zeggen “bevrijden van nazi’s” en vindt de invasie van haar vaderland “nodig”.

Samen met haar echtgenoot Max Schlund zamelde Kolbasnikova in de herfst van 2022 bovendien geld in ten voordele van het Russische leger. Het koppel ging ook persoonlijk militair materieel overhandigen aan Russische soldaten in de Oost-Oekraïense Donbas-regio. De activiste blijft wel volhouden dat ze “enkel vrede wil”.

Volledig scherm Elena Kolbasnikova organiseerde al verschillende pro-Russische bijeenkomsten in Duitsland. © Getty Images

Strenge wetten

De rechter in Keulen oordeelde dat de uitspraken van Kolbasnikova “de openbare orde verstoren”. Ze benadrukte dat Duitse burgers niet zomaar alles mogen zeggen en doen in het openbaar. In Duitsland gelden immers enkele strenge wetten die de heropleving van onder meer het nazisme moeten tegenhouden. Mensen die misdaden openlijk goedkeuren, riskeren een gevangenisstraf tot drie jaar.

Maar Kolbasnikova ligt niet wakker van het vonnis. “Zolang ik leef, zal ik de waarheid blijven verkondigen”, verklaarde ze in de rechtbank. De advocaat van de Oekraïense vindt dat de vrije meningsuiting van zijn cliënte is geschonden en is van plan in beroep te gaan tegen de beslissing.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.