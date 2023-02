Duitsers hebben weinig vertrouwen in krijgsmacht

Slechts 8 procent van de respondenten vindt het huidige militaire materieel toereikend om een mogelijke aanval op NAVO-grondgebied af te slaan. Toch zijn de Leopard 2-tanks die door verschillende landen aan Oekraïne worden geleverd en als een van de beste tanks ter wereld worden gezien van Duitse makelij. Van de ondervraagden denkt 38 procent dat de Bundeswehr in staat is samen met haar partners zo'n aanval af te slaan.

Daarnaast meent 60 procent dat de Duitse strijdmacht in de eigen gelederen onvoldoende optreedt tegen extreemrechtse ideeën. Onder de vermeende samenzweerders van een recente extreemrechtse poging tot staatsgreep in Duitsland bevonden zich een Duitse militair en meerdere reservisten.

In de Duitse strijdmacht als geheel heeft slechts 35 procent van de bevraagden echt vertrouwen. De resultaten zijn volgens de ARD de slechtste sinds 1998, toen zulke onderzoeken voor het eerst plaatsvonden. In 2020 had nog 59 procent veel of zeer veel vertrouwen in de Bundeswehr.