Duitsers boeken massaal vakantie naar Mallorca nadat regering eiland van risicolijst schrapt: honderden extra vluchten, Spanjaarden razend

Er is in Duitsland een massale run ontstaan op vakanties naar Mallorca. Dat volgt op een beslissing van de Duitse regering om het Spaanse eiland samen met Ibiza, Menorca en enkele andere delen van Spanje en Portugal van de lijst van risicogebieden te halen omdat de coronacijfers er flink teruggedrongen zijn. Luchtvaartmaatschappij Eurowings alleen al biedt in de paasvakantie driehonderd extra vluchten aan. De Spanjaarden op het vasteland reageren razend. Zelf mogen ze niet naar Mallorca omdat ze in lockdown zitten.

De Duitse autoriteiten namen de beslissing vorige week en ze wordt komende zondag van kracht. Duitsers die naar Mallorca, Ibiza, Menorca en enkele andere delen van Spanje en Portugal reizen, hoeven dan niet meer in quarantaine bij terugkeer in de Bondsrepubliek en hoeven ook geen coronatest meer te ondergaan. Spanje en Portugal staan immers allebei in de top van vijf van landen met de beste coronacijfers van Europa. Mallorca heeft zelfs de beste cijfers van alle eilanden in de Middellandse Zee.

Het resultaat was een stormloop op vluchten naar Mallorca, dat sowieso al het populairste vakantie-eiland is bij onze oosterburen. Luchtvaartmaatschappij Eurowings alleen al biedt de komende paasvakantie driehonderd vluchten extra aan. Bij Ryanair gaat het om tweehonderd extra vluchten naar Mallorca en Alicante. En touroperator TUI biedt vanaf morgen extra vluchten aan en gaf al aan dat een aantal van haar hotels op Mallorca al volledig volgeboekt zijn. Volgens de Duitse krant Bild is de vraag naar huurauto’s op Mallorca in korte tijd verdrievoudigd, niet alleen voor de paasvakantie maar ook al voor komende zomer.

Invasie

Premier Francesca Armengol i Socias van de eilandgroep Balearen is niet bevreesd voor een invasie van toeristen en liet Duitse media opgewekt weten “dat Mallorca al op jullie wacht”. Het eiland leeft dan ook van het toerisme. Waar het in 2019 nog twaalf miljoen bezoekers over de vloer kreeg, waren dat er vorig jaar amper twee miljoen. Dat maakte 2020 tot een ongekend economisch rampjaar. Mallorca hoopt nu de draad weer op te pakken.

Toeristen moeten bij aankomst op de luchthaven alleen nog een negatieve coronatest kunnen tonen, maar veel luchtvaartmaatschappijen vragen die al bij het inchecken. De horeca is met veel coronabeperkingen heropend en de mondkapjesplicht geldt nog steeds. Alleen nachtclubs blijven dicht en ook de gratis alcohol in all-inclusivehotels is afgeschaft. Maar dan nog. Het is een groot verschil met Duitsland, waar de horeca dicht is en er veel strengere maatregelen gelden. De coronacijfers in Duitsland zitten dan ook stevig in de lift.

De Spanjaarden op het vasteland zijn niet te spreken over de Duitse invasie. Zelf mogen ze door de strenge coronamaatregelen immers niet reizen tussen de verschillende regio’s in de paasperiode, wat betekent dat ze ook niet naar de Spaanse eilanden met vakantie kunnen. Daarmee wil de Spaanse regering een piek in het aantal besmettingen vermijden, zoals na de kerstvakantie het geval was.

Vrees

“Het slaat nergens op dat we in Spanje niet tussen regio’s mogen reizen, maar buitenlanders wel gewoon binnen mogen en het coronavirus kunnen verspreiden", verwoordde Emilio Rivas (23) uit Madrid het aan persbureau Reuters. Hij wilde ook met vakantie, maar mag Madrid niet verlaten. Hetzelfde verhaal bij de gepensioneerde Angelines Ruiz (76) uit Madrid. Zij moest niet alleen haar vakantie annuleren door de Spaanse reisbeperking, maar vreest ook besmet te worden “door toedoen van een van die Duitsers”.

Ook in de Spaanse media klinkt kritiek. “Spanje verandert in een bunker voor de Spanjaarden en een oase voor toeristen”, klaagde de krant ABC. Een van de Spaanse topexperten, Fernando Simon, zit op dezelfde golflengte en omschreef de situatie als “onlogisch” en “misplaatst”.

Ook de Duitse regering staat intussen op de rem en roept haar burgers dringend op niet naar het buitenland te reizen. “Het einde van de reiswaarschuwing is geen vrijbrief om nu maar te reizen”, benadrukt Berlijn. Niet-essentiële reizen worden overigens nog altijd afgeraden.