“Duitser vermoordt zijn vrouw en haar tweelingzus, daarna doodt hij schoonbroer en pleegt hij zelfmoord”

Belgische waarzegger in Ierland wellicht vermoord door aan cannabis verslaafde zoon

De Belg Stefan Posschier (65), een in Ierland bekende waarzegger, is wellicht vermoord door zijn aan cannabis verslaafde zoon Ross O’Rourke (28). De man zit in Ierland in de gevangenis op verdenking van de moord. Mogelijk verkeerde hij in een soort psychose. Toen hij hoorde waarvan hij werd beschuldigd, schudde hij volgens de politie zijn hoofd, zonder iets te zeggen.

11 november