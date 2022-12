Duitser vermoordt zijn moeder en gijzelt twee mensen in winkelcentrum Dresden

In het centrum van de Duitse stad Dresden heeft de politie zaterdagmiddag een gijzeling in een winkelcentrum beëindigd. Een 40-jarige Duitser vermoordde eerst zijn moeder en vluchtte daarna een winkelcentrum in waar hij een vrouw en een kind gijzelde. De politie kon beide slachtoffers, die ongedeerd bleven, bevrijden. De dader is overleden.

De dader, volgens Duitse media een man met psychische problemen, zou zijn moeder (70) doodgeschoten hebben. Haar lijk werd zaterdagochtend aangetroffen in de wijk Prohlis.

Daarna probeerde hij de lokalen van een radiostation binnen te dringen. Daar zou hij op een deur geschoten hebben. De politie zegt dat ze mogelijke schoten onderzoekt aan het kantoorgebouw waar Radio Dresden is gevestigd.

De dader vluchtte nadien naar het winkelcentrum Altmarktgalerie in het centrum. De man vluchtte een winkel in, waar hij een vrouw en een kind gijzelde.

Striezelmarkt

De politie kwam massaal ter plaatse en de volledige binnenstad werd afgesloten. Hierdoor was ook de kerstmarkt -de beroemde Striezelmarkt van Dresden- niet toegankelijk. Iedereen werd opgeroepen om de binnenstad te vermijden. Omstreeks 12.30 uur meldde de politie dat de dader werd opgepakt en twee slachtoffers bevrijd. Ze waren ongedeerd. Eerder kon de politie al telefonisch contact maken met de dader.

Psychische problemen

De dader raakte zwaargewond tijdens de politieoperatie. Volgens de politie is het nog onduidelijk of de man door de speciale eenheid is verwond of zichzelf heeft toegetakeld. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie neemt aan dat hij psychische problemen had.

KIJK. Gijzeling in winkelcentrum in Dresden: wat weten we over de slachtoffers?

Volledig scherm Speciale eenheden komen aan bij het winkelcentrum in het centrum van Dresden. © Reuters/AP

Volledig scherm De politie ontruimde de winkelgalerij Altmarkt en voert onderzoek naar een gijzeling. © REUTERS

