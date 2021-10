Duitser probeert 100 kilo Zwitserse kaas over de grens te smokkelen

Tropisch klimaat in Florida bemoei­lijkt zoektocht naar Brian Laundrie: "Lichaam kan in minder dan vijf tot zeven dagen veranderen in skelet”

2 oktober Experts vrezen dat het steeds moeilijker wordt om Brian Laundrie (23) te vinden, de verloofde van de vermoorde YouTubester Gabby Petito (22). Het tropisch klimaat in het zuiden van Florida zorgt er immers voor dat forensisch bewijsmateriaal veel sneller verdwijnt. En dat geldt ook voor een eventueel stoffelijk overschot. “Dat kan hier in minder dan vijf tot zeven dagen veranderen in een skelet”, zegt Chris Boyer van de National Association for Search and Rescue (NASAR) aan CNN.