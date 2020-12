Duitser krijgt levenslang voor antisemitische moordpartij Halle

Balliet stond terecht voor de moorden en poging tot moord op de tientallen mensen in het gebedshuis in de stad Halle, in het oosten van Duitsland, op 9 oktober vorig jaar. Hij gaf tijdens zijn proces blijk van antisemitische, antifeministische en racistische denkbeelden. De twintiger ontkende ook de Holocaust, wat strafbaar is in Duitsland.