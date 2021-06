Duitser in wingsuit omgekomen na sprong uit helikopter in Zwitserland

Softwarepi­o­nier McAfee dood in Spaanse cel

7:23 De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee (75) is dood in zijn cel in Barcelona aangetroffen. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd, melden Spaanse media. Enkele uren eerder bepaalden Spaanse rechters dat hij door Spanje mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij werd in oktober aangehouden op verdenking van belastingontduiking en zat sindsdien vast in afwachting van uitlevering.