Duitser (52) in hechtenis na aanvaring op Gardameer waarbij Italiaans koppel stierf

Patrick Kassen is tegengehouden aan de Brennerpas en was op weg naar Italië om zichzelf aan te geven. Hij is overgebracht naar het politiekantoor in Brescia, vanwaar hij naar de gevangenis zal worden gevoerd. De vijftiger bestuurde zaterdagavond 19 juni omstreeks 23 uur een krachtige motorboot en was met een vriend op weg naar de jachthaven in San Felice del Benaco (provincie Brescia). De twee Duitsers hadden net gedineerd in een restaurant aan een kant van het meer op het grondgebied van de provincie Verona.