Duitse vrouw in Frankrijk verzon marteling, verkrachting en vrijheidsberoving door echtgenoot

LIVE OEKRAÏNE. Polen stuurt duizend man extra naar grens met Wit-Rus­land - Minstens zeven doden bij raketaan­val op Pokrovsk

Het dodental van de Russische aanval op de stad Pokrovsk maandagavond is opgelopen tot zeven. Eerder op de dag raakte bekend dat de Oekraïense inlichtingendiensten opnieuw een mogelijke moordaanslag op president Volodymyr Zelensky hebben verijdeld. En hoewel Rusland aanzienlijke middelen inzet in de lucht, slaagt de Russische luchtmacht er niet in om beslissende resultaten te boeken. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.