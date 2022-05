Duitse vrouw (75) levend teruggevonden nadat ze 7 dagen en nachten zonder eten in Thaise jungle doorbracht

“Leeft ze nog? Zit ze ergens opgesloten?”: ouders van vermiste Natacha (28) kritisch over falend onderzoek

Na 113 dagen wordt in Peru niet meer ernstig gezocht naar Natacha de Crombrugghe (28), tot woede van haar uitgeputte ouders Eric en Sabine. “Ligt ze in de Colca-kloof? Of is er iets gebeurd in Cabanaconde? Misschien leeft ze nog en wordt ze gevangen gehouden?”, klinkt het. Zondag is er een Mars van de Hoop.

16 mei