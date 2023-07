Duitse verdachte gearresteerd na vondst lijk in diepvriezer in Thailand

“Hij zou nog gezien zijn in de buurt. Maar wat is hem onderweg overkomen?”: Alain Remue schetst meest waarschijn­lij­ke scenario in verdwij­nings­zaak Emile

“Niet weten wat er met je kind gebeurd is, is het ergste wat er bestaat.” Alain Remue (63), hoofd van de Cel Vermiste Personen, maakt zich bij HLN zorgen over de verdwijning van het Franse jongetje Emile (2,5). De peuter is al sinds zaterdagavond spoorloos, Frankrijk zet nu de grote middelen in. Wat kan er gebeurd zijn? Is een mirakel nog mogelijk? En is de verdwijning van Emile te vergelijken met cases bij ons? “Het ziet er vandaag niet goed uit.”