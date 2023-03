Duitse vakbonden plannen grote transportstaking op maandag

NATIONALE BETOGING 16 DECEMBER. Vakbonden brengen 16.500 betogers op de been, VBO noemt actie “compleet onverant­woord”

In totaal zijn 16.500 mensen afgezakt naar Brussel voor de nationale betoging van de drie vakbonden. Dat blijkt uit de officiële telling van de politie. De actie staat in het teken van meer koopkracht en een plafond op de energieprijzen. Hier en daar is er zoals verwacht hinder. Op Brussels Airport wordt 60 procent van de vluchten geschrapt. Ook passagiers van metro’s, trams en bussen ondervinden problemen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) noemt de actie “compleet onverantwoord”.