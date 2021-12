Duitse vader doodde vrouw en drie kinderen nadat vervalst vaccinatiebewijs was ontdekt

Filipijnse journalis­te Maria Ressa mag Nobelprijs dan toch ophalen in Oslo

De Filipijnse journaliste Maria Ressa (58) heeft maandag van de gerechtelijke autoriteiten in haar land de toestemming gekregen om in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Momenteel is de journaliste voorwaardelijk vrij, in afwachting van een uitspraak in beroep nadat ze vorig jaar veroordeeld werd voor laster.

