Duitse vaccinatiecommissie keurt gebruik AstraZeneca bij ouderen goed

Zeeuws-Vlaanderen Ook vandaag onderzoek bij woning van Antwerpse Sandra H., verdacht van moord op Ichelle (29)

3 maart De Nederlandse politie heeft vandaag voor de tweede dag op rij onderzoek gedaan in en om de woning van de naar Zeeuws-Vlaanderen uitgeweken Antwerpse Sandra H. (44) in Aardenburg, op een zucht van Damme. De vrouw wordt verdacht van de moord op de Zeeuwse Ichelle van de Velde (29), die maandenlang vermist was. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om ‘nader sporenonderzoek’. Ook in de winkel van de verdachte is onderzoek gedaan.