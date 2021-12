Duitse topviroloog pleit voor 1G: “Omikron herschrijft de regels”

Tweejarig jongetje in Oostenrijk doodgevro­ren voor ouderlijk huis

Een tweejarig jongetje is in de nacht van woensdag op donderdag doodgevroren, vermoedelijk nadat hij op eigen houtje uit bed was gestapt en naar buiten was gelopen. Lokale media melden dat de 31-jarige vader en 27-jarige moeder 's avonds in de plaats Vorderweissenbach bij buren zaten te eten en pas 's ochtends ontdekten dat het kind niet in zijn bed lag.

