Duitse topviroloog: “Covid mogelijk deze winter al seizoensepidemie”

Alles wijst er volgens de topviroloog op dat we het virus nu meer en meer onder controle krijgen, maar dit houdt tegelijkertijd het gevaar in dat mensen hun tweede prik niet meer willen krijgen of zelfs geloven dat vaccinatie helemaal niet meer nodig is. “We zitten nu in een overgangsfase”, aldus Drosten in de wekelijkse podcast over corona van het Duitse radiostation NDR. “Het volgende doel dat we als maatschappij voor ogen moeten houden, is de volledige vaccinatie van 80 procent van de volwassen bevolking.” Naar alle verwachting zal dat eind augustus of midden september een feit zijn. Op dit moment is nog maar 23 procent van de volwassen bevolking in Duitsland volledig gevaccineerd en heeft 47 procent al een eerste inenting gehad.