Duitse toppoliticus haalt uit: “Op vlak van morele betweterigheid zijn we wereldtop”

“De Duitsers houden zich niet aan wat ze anderen graag voorschrijven en zijn soms blind en doof voor waarschuwingen.” Het zijn de woorden van de Duitse toppoliticus Wolfgang Schäuble (CDU) die met een kritische blik naar de staat van zijn land kijkt. “Wat betreft morele betweterigheid zijn we wereldleider. Op andere vlakken hebben we het duidelijk moeilijker.”

Merkels voormalige rechterhand en minister van Financiën Wolfgang Schäuble schrikt er niet voor terug om duidelijke standpunten in te nemen over de politieke en economische situatie in Duitsland, zo schrijft ‘Die Welt’.

In de talkshow van Markuz Lanz was de CDU-prominent erg kritisch. Wat het energiebeleid betreft, bevindt Duitsland zich “in een positie waarin alle anderen in Europa zeggen: ‘Zijn jullie eigenlijk gek?’”. Niet alleen wegens de Russische gaspijpleidingen, maar vooral in verband met de kernuitstap”, poneerde Schäuble.

Vooral “in deze verschrikkelijke energiecrisis” was het een vergissing om niet alle resterende kerncentrales zo lang mogelijk te laten draaien. “We spelen weer cavalier seul in Europa,” concludeerde de toppoliticus. “Gaspijpleiding Nord Stream 1 was waarschijnlijk al niet erg slim, maar Nord Stream 2 was een zeer ernstige fout,” vervolgde Schäuble. “Tegen de andere Europeanen en Amerikanen in.”

“Wij zijn wereldleider in morele betweterigheid. Op andere vlakken hebben we het duidelijk moeilijker”, verklaarde Schäuble. “De Duitsers zelf houden zich niet aan wat ze anderen graag voorschrijven en zijn soms blind en doof voor waarschuwingen.”

Schäuble had het ook over de felbestroken ‘One Love-aanvoerdersband op het WK voetbal en de handelsbetrekkingen met Qatar. Duitsland heeft eind november namelijk een grote gasdeal met Qatar gesloten. “We hebben het partnerschap met Qatar nodig. We moeten gas uit Qatar halen,” zei hij. In deze context lijkt de ophef over mensenrechtensymbolen “op de een of andere manier niet echt geloofwaardig”. “Het past niet samen.”

Couppoging

In de talkshow kwam de voormalige minister ook nog eens terug op de vermeende poging om Merkel opzij te schuiven tijdens de migratiecrisis van 2015. Angela Merkels beleid van open grenzen stond toen binnen de eigen rangen ter discussie. De regering stond toen zelfs op het punt om de grenzen te sluiten. Maar de bondskanselier en haar minister van Binnenlandse Zaken wilden er niet van weten.

Tijdens deze kritieke situatie, waarin dagelijks duizenden ongecontroleerd Duitsland binnenkwamen, werd niet alleen aan Merkels slogan “Wir schaffen das” getwijfeld - ook aan de positie van Merkel zelf. Politici, blijkbaar uit de gelederen van de partij CDU, spraken daarop met Schäuble. Ze wilden de crisis gebruiken om Schäuble te mobiliseren voor een couppoging.

Dat is althans wat Schäuble woensdag in de ZDF-talkshow vertelde. “In 2015 kwamen er ook een paar collega’s bij mij. En ik zei: ‘ik doe het niet’,” verklaarde de politicus. Schäuble bevestigde hiermee niet alleen zijn imago van uiterst loyale partijsoldaat. Hij bevestigde zo ook een poging tot staatsgreep tegen Angela Merkel.