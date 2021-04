Duitse tabloid ‘Bild’ komt met eigen tv-zender

“Israël zat achter ‘terreur­aan­slag’ op nucleaire installa­tie Iran”

10:37 Israël speelde een rol in de ‘terreuraanslag’ op de belangrijke Iraanse nucleaire installatie in Natanz. Dat zeggen functionarissen van de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten, aldus The New York Times. Volgens hen is de schade aan de nucleaire installatie zo groot dat het zeker negen maanden duurt voordat de uraniumproductie hersteld is.