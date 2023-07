Duitse steden kreunen onder verkeershinder door vastgelijmde klimaatactivisten aan openbare weg

Russische generaal ontslagen na forse kritiek op legerlei­ding: “Ik heb de aandacht gevestigd op grootste tragedie in moderne oorlogsvoe­ring”

Eensterrengeneraal Ivan Popov is naar eigen zeggen weggestuurd omdat hij kritiek had geuit op de Russische militaire strategie. Hij is het slachtoffer geworden van zijn eigen eerlijkheid. “Ik heb de aandacht gevestigd op de grootste tragedie in de moderne oorlogsvoering”, zegt de man in een audioboodschap die door de Russische parlementariër Andrej Goeroeljov op Telegram is gezet.