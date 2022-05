Duitse steden dimmen straatverlichting om energie te besparen

In de oostelijke stad Weimar zal de straatverlichting vanaf 1 juni een half uur later aangaan en ook half uur vroeger weer uit. In de wintermaanden gaat het maar om een reductie van 10 minuten, aldus de stad. De besparingen, die tot 100.000 kilowattuur per jaar kunnen oplopen, kunnen bij de huidige energieprijzen oplopen tot 40.000 euro.

In de westelijke stad Mainz denken beleidsmakers na over het verder verminderen van de straatverlichting van voet- en fietspaden. In sommige gebieden is deze al met 50 procent teruggeschroefd. De stad is ook van plan slimme straatverlichting in te voeren, waarbij lichten alleen aangaan als paden in gebruik zijn door wandelaars of fietsers. Dankzij sensortechnologie gaat straatverlichting in de stad Darmstadt alleen aan als paden in gebruik zijn.