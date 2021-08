Duitse speurders zoeken Maldegemnaar (38) vanwege “zwaarwichtig feit”

"Mijn vrouw is 35, niet gevacci­neerd en ligt nu in een doodskist”: Josh verliest echtgenote aan Covid-19 nadat ze is bevallen van dochter

14:20 Samantha Willis (35) uit Noord-Ierland was hoogzwanger en niet gevaccineerd toen ze besmet raakte met het coronavirus. Twee weken nadat ze een gezonde baby op de wereld zette, is ze overleden aan Covid-19. De begrafenis van Samantha vond plaats in dezelfde kerk waar ze met haar man Josh trouwde – terwijl het dochtertje dat ze op de wereld had gezet maar tragisch genoeg nooit kon vasthouden, tijdens dezelfde dienst werd gedoopt.