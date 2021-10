Duitse socialisten willen verder praten met Groenen en liberalen

Meningsverschillen uit de weg ruimen

Alle betrokken partijen overlegden sinds vrijdag met elkaar, waarbij onder meer klimaat, modernisering van de staat en buitenlands beleid aan de orde kwamen, al werden over de inhoud nauwelijks mededelingen gedaan. Wel gaven ook andere partijen aan dat er nog wel wat meningsverschillen uit de weg vallen te ruimen voordat ze samen in een coalitie plaats kunnen nemen. Zo zei de FDP na overleg met de SPD dat inhoudelijke standpunten "op essentiële punten" verschillend zijn. De sociaaldemocraten willen de rijkste Duitsers meer belasting laten betalen, de liberalen zetten juist in op lagere belastingen.

Beide partijen gaven wel aan dat na zestien jaar Angela Merkel (CDU) als bondskanselier er grote behoefte aan politieke verandering bestaat in het land. Merkel riep zondag de partijen op om hun verdeeldheid te overwinnen. Ze zei dat tijdens een toespraak in het Oost-Duitse Halle waar de eenwording van Duitsland van 31 jaar geleden werd herdacht. "We kunnen erover blijven discussiëren hoe we ons land in de toekomst moeten vormgeven, maar we weten dat we naar elkaar moeten luisteren en met elkaar moeten praten. We zijn verschillend, maar hebben ook overeenkomsten", zei ze met een duidelijke verwijzing naar de pas gestarte besprekingen over een nieuwe regeringscoalitie.