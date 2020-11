Duitse seksmoord met kannibalistische achtergrond: nieuwe lugubere vondst

Het onderzoek naar de seksmoord op een 44-jarige elektromonteur in Berlijn is weer een stap verder. Na de vondst van een dijbeen van het slachtoffer, vorige week, is nu ook zijn romp gevonden. De vermeende moordenaar (41), die volgens het Openbaar Ministerie (OM) handelde vanuit een kannibalistische achtergrond, gebruikte voor het dumpen van de lichaamsdelen volgens Duitse media een deelauto.

De romp van Stefan Trogisch werd gevonden tijdens politieonderzoek in een groengebied, zo'n drie kilometer van de woning van de verdachte in het district Pankow aan de noordkant van de Berlijnse binnenstad. In tegenstelling tot het dijbeen van het slachtoffer, dat volledig was ontvleesd, bevatte de romp nog wel vleesresten, meldt de Berlijnse krant B.Z.

Die resten vergemakkelijkten het DNA-onderzoek waarmee achterhaald werd dat het ging om stoffelijke resten van Stefan Trogisch. Zijn dijbeen en enkele andere beenderen werden zondag 8 november door wandelaars met een hond ontdekt in een stuk bos enkele kilometers noordelijker.

Deelauto

Beide vindplaatsen liggen vlakbij de A114, de snelweg die de oostkant van het Berlijnse stadscentrum verbindt met de noordelijke Ring. De politie gaat ervan uit dat de moordenaar de lichaamsdelen van zijn slachtoffer op verschillende plaatsen dumpte vanuit een auto. Het gaat volgens Bild om een deelwagen. Van de overige lichaamsdelen ontbreekt nog elk spoor.

De politie in Keulen meldde gisteren ook de vondst van een lichaamsdeel. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om stoffelijke resten van de Berlijnse veertiger.

Medische botzaag

In de woning van verdachte Stefan R. (41) vonden speurders in een vriezer bloedsporen. Die bleken afkomstig te zijn van het slachtoffer. Hetzelfde geldt voor de vleesresten op een medische botzaag. In de kelder werden chemicaliën gevonden. Het zou gaan om natriumhydroxide, een reinigingsmiddel dat menselijk weefsel oplost. Volgens het Openbaar Ministerie vermoorde R. zijn slachtoffer na een seksdate en at hij daarna mogelijk delen van hem op. Dat vermoeden is gebaseerd op zoekopdrachten in de computer van de schei- en wiskundeleraar. Die was volgens het OM ook actief op kannibalisme-fora.

Stefan Trogisch verliet zaterdag 8 september tegen middernacht het appartement dat hij deelde met een huisgenoot in Berlijn-Lichtenberg. Daarna werd niets meer van de elektromonteur vernomen. Zijn huisgenoot gaf hem op als vermist. Dankzij het peilen van de gsm van de verdachte, een taxichauffeur en speurhonden kwam de politie terecht bij de woning van Stefan R.

Volgens Der Spiegel leerden verdachte en slachtoffer elkaar kennen op het homoseksuele forum ‘Planet Romeo’. Tijdens een afspraak in het appartement van de verdachte zou de vermeende kannibaal zijn gast hebben vermoord. Er zijn geen aanwijzingen dat het slachtoffer ook interesse had in kannibalisme.

