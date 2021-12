Duitse regeringspartijen ondertekenen coalitieakkoord

De leiders van de drie partijen van de zogenaamde Ampelkoalition, of verkeerslichtcoalitie, kwamen dinsdag om 9 uur in het centrum van Berlijn samen om het akkoord plechtig te bezegelen. Dat gebeurde 2,5 maanden na de verkiezingen. Scholz volgt Angela Merkel op, die zestien jaar bondskanselier was. Haar christendemocraten leden een historisch verlies bij de parlementsverkiezingen in september, onder leiding van kanselierskandidaat Armin Laschet.