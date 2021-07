Duitse regering wil vanaf zondag strengere testplicht reizigers

Als er geen politieke kink in de kabel komt, wordt vrijdag tot de extra maatregelen besloten. Die zouden dan zondag van kracht gaan. Het is de bedoeling dat alle mensen vanaf 12 jaar oud die het land binnenkomen, ongeacht waar vandaan of met wat voor vervoermiddel, aantonen dat ze negatief zijn getest op het coronavirus, zijn ingeënt of genezen.

De verplichting is dan dus niet meer afhankelijk van hoe het virus huishoudt in het land van herkomst. Van de drie categorieën die de autoriteiten hebben gebruikt om de mate van verspreiding van het virus aan te duiden, blijven er twee over. Het zijn hoogrisicogebieden en gebieden met veel virusvarianten. De ‘gewone risicolanden’ vervallen in de schaal.

De christendemocraat Spahn heeft kritiek gekregen van onder anderen zijn sociaaldemocratische coalitiepartners dat hij de verplichtingen er zonder overleg heeft willen doordrukken. Vanuit de SPD klonk ook de kritiek dat de nieuwe regels geen genoegen nemen met een simpele sneltest, maar een dure versie vereisen. Die PCR-test zou veel gezinnen honderden euro’s gaan kosten als ze van vakantie terugkomen. De SPD eist dat de staat de testen betaalt. Ook is er in Berlijn nog onenigheid over de vraag of bijvoorbeeld vrachtrijders ook onder de aangescherpte regels zouden vallen. Het zou tot enorme files bevoorradingsproblemen kunnen leiden.

Volledig scherm christendemocraat Spahn © EPA

Het aantal coronabesmettingen is overigens betrekkelijk laag in de Bondsrepubliek met zestien nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners in de jongste meting. Circa 61 procent van de Duitsers is gevaccineerd.

Lees ook: