Duitse regering wil bijzondere privileges voormalig bondskanselier Schröder opheffen door aanhoudende banden met Rusland

Russische ex-kolonel verrast kijkers op staatstele­vi­sie: “Situatie op het front zal voor ons enkel maar erger worden”

“De situatie op het front zal voor ons enkel maar erger worden. Binnenkort komen we voor een blok van een miljoen Oekraïense soldaten te staan. Op geopolitiek vlak staan we dan weer geïsoleerd. Praktisch de hele wereld is tegen ons.” Mikhail Khodarenok, een Russische kolonel op rust, heeft er in een verbaal steekduel met presentatrice Olga Skabeyeva geen doekjes om gewonden. Zeer opvallend toch, want de militaire analist deed de uitspraken tijdens een interview op de Russische staatstelevisie. Uit reacties op sociale media bleek dat zijn boodschap bij het volk aankwam als een complete verrassing.

17 mei