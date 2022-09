Duitse regering schort opnieuw militaire vredesmissie Mali op

VN: “Malinees leger doodde samen met buitenland­se militairen 50 burgers”

Een operatie van Malinese soldaten, samen met "buitenlands militair personeel" heeft in april minstens 50 burgerlevens gekost. Dat bericht de VN-missie MINUSMA in het West-Afrikaanse land woensdag, in het driemaandelijkse rapport over de mensenrechtenschendingen.

31 augustus