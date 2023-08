Duitse rechter: “Baas of collega beledigen via WhatsApp is geldige reden voor ontslag”

Een baas of collega beledigen via WhatsApp kan nu leiden tot legitiem ontslag, zo heeft de Duitse rechter beslist. Deze uitspraak kwam voort uit een zaak waarbij zeven werknemers van luchtvaartmaatschappij TUIfly beledigende berichten met elkaar deelden.

Zij stuurden jarenlang berichten waarin niet alleen onderling beledigingen werden geuit, maar ook andere deelnemers van de groepschat slachtoffer werden van de kwetsende inhoud. Deze gesprekken bevatten racistische, seksistische uitlatingen en opmerkingen die aanzetten tot geweld. Zo hadden zij het over ‘mensen in het gezicht slaan’. Een deel van deze chats werd doorgestuurd naar de ondernemingsraad en een personeelsmanager bij TUIfly. Dat resulteerde in het ontslag van de betreffende medewerkers.

Grenzen aan geheimhouding

De zaak belandde uiteindelijk bij de hoogste arbeidsrechter, nadat een lagere rechtbank had geoordeeld dat de medewerkers mochten rekenen op vertrouwelijkheid binnen de groepschat. De hoogste rechter stelde de vraag of zo’n groepschat ‘een soort vesting’ is waarin alles is toegestaan zonder vrees voor arbeidsrechtelijke gevolgen.

Hierop werd besloten dat dit niet het geval is. Hoewel berichten inderdaad in vertrouwelijkheid kunnen worden gedeeld, is geheimhouding met betrekking tot beledigende en racistische opmerkingen alleen van kracht in uitzonderlijke omstandigheden, zoals vastgesteld door de arbeidsrechter.