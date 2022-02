Duitse priester krijgt 12 jaar celstraf voor seksueel misbruik kinderen

Hoe is het zo verkeerd kunnen lopen met Rusland? Herman Van Rompuy, Willy Claes en Karel De Gucht zoeken het antwoord: “Poetin heeft altijd van nieuw stalinis­tisch rijk gedroomd”

“Een kwade genius”, volgens Karel De Gucht. “Een stalinistische KGB-er”, stelt Willy Claes. “Volkomen onbetrouwbaar”, aldus Herman Van Rompuy. Nee, de drie Belgische tenoren van de buitenlandpolitiek gooien allesbehalve met bloemetjes naar Vladimir Poetin. “Hoe zwaarder zijn Rusland nu financieel gestraft wordt, hoe beter.” Al had het misschien nooit zo ver hoeven te komen: “Na de Krim-annexatie in 2014 hadden we strenger moeten zijn”, meent Claes.

