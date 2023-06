Duitse politie zoekt Nord Stream-bommenlegger in Brandenburg

Is er een nieuwe wending in de Nord Stream-saga? In het onderzoek naar de aanslag op de pijpleidingen in de Baltische Zee, is er een huiszoeking geweest in Frankfurt an der Oder in de Duitse deelstaat Brandenburg. Het gaat om de flat van een voormalige partner van een Oekraïense man, die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de explosies.