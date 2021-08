Duitse politie: “Vrijwel alle reizigers voldoen aan coronaregels”

De agenten controleerden de eerste twee dagen van de nieuwe regeling in totaal ongeveer 155.000 reizigers. In slechts 616 gevallen ontbrak informatie of waren onjuiste gegevens ingevuld. In dergelijke gevallen worden de gezondheidsautoriteiten ingeschakeld die bekijken of een boete nodig is, stelt de politie. Zij spreekt in een verklaring over een eerste positieve tussenbalans: "Bijna alle reizigers gedragen zich conform de regels!"