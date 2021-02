Duitse politie voert grootschalige actie tegen islamistische organisatie die opriep tot gewapende jihad

Er werden meer dan 800 politiemensen ingezet voor huiszoekingen op 24 plaatsen in Berlijn en twee in de naburige deelstaat Brandenburg. Volgens de regionale minister van Binnenlandse Zaken Andreas Geisel is de geviseerde organisatie de opvolger van de salafistische moskeevereniging “Fussilet 33". Die organisatie werd in 2017 opgedoekt wegens banden met Anis Amri, die in december 2016 met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij vielen twaalf doden en raakten meer dan vijftig mensen gewond.