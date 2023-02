Duitse politie valt bij extreemrechtse groep binnen die black-out en coup beraamde

Vijf Duitse extremis­ten officieel in verdenking gesteld van hoogver­raad: “Wilden met geweld democratie omver werpen”

Vier mannen en een vrouw die in april 2022 werden opgepakt omdat ze een staatsgreep wilden plegen in Duitsland en ook plannen zouden hebben gehad om Duits minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach te ontvoeren, zijn maandag officieel in verdenking gesteld van hoogverraad. De vijf zullen zich hiervoor voor de rechtbank in Koblenz moeten verantwoorden, kondigt het federaal parket aan.