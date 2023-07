Duitse politie tegen bezoekers van opvolger Love Parade in Berlijn: “Hou alsjeblieft je kleren aan”

Mijntelco Met de auto naar het zuiden van Frankrijk? Zo beperk je je mobiele dataver­bruik onderweg

Wie een autovakantie plant, moet zich goed voorbereiden: wagen voltanken, snacks voorzien... en je route uitstippelen. Neem bijvoorbeeld de weg van hartje Antwerpen naar Marseille: zo’n 1.070 kilometer. Best lang voor je gsm om te navigeren, dus is het aangewezen een externe batterij op te laden én na te gaan of je bij je vertrek nog voldoende mobiele data hebt voor Waze of Google Maps. Mijntelco.be zet je op de goede weg.