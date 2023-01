Duitse politie stelt bijna 500 misdrijven vast bij ontruiming bruinkooldorp Lützerath

Advocaat van Elon Musk verdedigt tijdens fraudepro­ces beruchte tweet over Tesla mogelijk van beurs halen: “Overhaast, maar volledige waarheid”

De beruchte tweet die Elon Musk verstuurde over het van de beurs halen van zijn autobedrijf Tesla was "overhaast", maar "onweerlegbaar waar". Dat verklaarde de advocaat van Musk in zijn openingsargument aan de juryleden in de federale rechtbank van San Francisco.

12:27