Duitse politie ontdekt 70.000 xtc-pillen in auto van jonge Belg

UPDATE Minstens vijf doden nadat schutter het vuur opent nabij Tel Aviv, Palestijn­se president veroor­deelt aanslag

Bij een aanslag nabij de Israëlische stad Tel Aviv zijn dinsdag minstens vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldden de Israëlische hulpdiensten. Het is de derde aanslag in een week tijd in het land. De politie heeft de schutter neergeschoten. Die zou volgens de lokale media een Palestijn uit de Westelijke Jordaanoever zijn. De Palestijnse president veroordeelt de aanslag.

30 maart